تنفيذ مشروع عاجل للصرف الصحي بكورنيش سيدي جابر

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودها في مواجهة موجة هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة، والتعامل مع تجمعات وكسح مياه الأمطار مع استمرار موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها محافظة الإسكندرية، منذ بدء النوة، واستمرار سقوط الأمطار على بعض المناطق على محافظة الإسكندرية.ووجه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بالبدء اليوم، في تنفيذ مشروع عاجل لمد خط امام كوبري سيدي جابر بطريق الكورنيش ماسورة قطر ٥٠٠ متر وطول ٧٥ مترا لتصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بهذه المنطقة.يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع بعض النقاط الساخنة، والتي تجمعت بها مياه الأمطار خلال النوة.