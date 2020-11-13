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مصر

جامعة القاهرة تنفذ أكبر خطة أنشطة «أونلاين»

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:57 ص
عثمان الخشت
عثمان الخشت
إسراء جمال وريم محمود
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق الجامعة عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن المسابقات الأونلاين تشمل مسابقات في كتابة البحوث العلمية والنحت والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والجرافيك والفن التشكيلي والأشغال الفنية والغناء والعزف الفردي وإعداد الأفلام القصيرة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت شروط الاشتراك في كل مسابقة وخصصت مبالغ مالية قيمة للطلاب الفائزين، على أن يتم إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني [email protected]

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه سيتم تنظيم مسابقات ثقافية وأدبية أون لاين للطلاب الراغبين في الاشتراك بمسابقة إبداع 9 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لاختيار أفضل العناصر وتأهيلهم في مجالات المسابقة وهي: الدوري الثقافي (الشعر الفصحى والعامية والغنائي، والرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو والحوار، والتأليف المسرحي)، والمسابقات العلمية (المبادرات المجتمعية، وريادة الأعمال، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والمسابقات الفنية والاجتماعية (الموسيقى والغناء، والعزف الفردي، والتصوير، والفنون التشكيلية، والنحت والأشغال الفنية، والبحوث).

وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كإحدى أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.
جامعة القاهرة تنفذ أكبر خطة أنشطة «أونلاين»
جامعة القاهرة تنفذ أكبر خطة أنشطة «أونلاين»

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