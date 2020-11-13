«شمس الدين»: الدولة فطنت لأهمية خفض الفائدة على الإيداع والإقراض

قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الدولة فطنت إلى أهمية صدور قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض ذلك العامل المهم الذي سيؤدي سهولة الحصول على التمويل بصفة عامة فكان الاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة مما يجعل سوق المقاولات ينتظر زيادة لحركة النشاط التنموي في البلاد.وأضاف «شمس الدين» فى تصريحات لـ«الدستور» أن تخفيض معدل الفائدة على الإيداع سيجعل المودعين يفكرون في استثمار أموالهم وإيداعاتهم في مجالات متعددة أكثرها تحقيقًا للربح هو قطاعي المقاولات والعقارات.وأكد «يوسف» أن أهمية صدور قرار البنك المركزي بانخفاض الفائدة ستؤدي إلى تيسير للحصول على التمويل اللازم المشاريع أدت بلا شك إلى تحقيق مصر مراكز متقدمة عن ذي قبل من ناحية سهولة ممارسة الأعمال ويساعد على تنشيط قطاعات عديدة.