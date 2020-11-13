رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حدائق أكتوبر: انتهاء تطوير مدخل «النايل السات» اتجاه طريق الواحات

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:53 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، الانتهاء من تطوير مدخل الـ"نايل سات" من اتجاه طريق الواحات بالتزامن مع أعمال التوسعة الجارية على طريق الواحات كواجهة مشرفة ومنظر جمالي يليق بالمدينة، مؤكدًا استمرار أعمال تطوير مداخل ومخارج المدينة بالكامل.

وأوضح رئيس الجهاز، أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية واللاند سكيب، مع زيادة اتساع وضبط حارات الدخول والخروج لضمان سيولة مرورية أكبر وأكثر سلاسة بالإضافة لأعمال التشجير والمسطحات الخضراء والزهور على جوانب الطريق وداخل الجزيرة الوسطى والدلتا، كمدخل حيوي يخدم المدينة وسكانها أو الوافدين أو الزائرين الي المدينة، وذلك فى إطار السعي الدائم نحو التطوير للمدينة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

الصور

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير

افتتاح معرض «بئر الجوزاء» لغادة النجار في الأوبرا

أمل جمال تشارك في المؤتمر العلمي 3 للفنون الإفريقية «الطفل وفنونه»