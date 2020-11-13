«الصحة» تطلق اليوم 3 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 3 قوافل طبية، اليوم الجمعة وغدًا السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضحت أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت إلى إطلاق القوافل في مناطق؛ وادي سبيتة ووادي خريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وكتامة مركز بسيون محافظة الغربية، وعزب القصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.