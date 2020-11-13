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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الأوقاف يفتتح توسعات مسجد في الإسماعيلية بـ13 مليون جنيه

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:07 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة،
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والوفد المرافق له، اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، في العاشرة صباح، اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمر موسع لوزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، في الساعة العاشرة والنصف ثم التوجه لافتتاح توسعات المسجد الكبير "مسجد المطافى" بمنطقة عرايشية مصر بحى ثانٍ، وأداء شعائر صلاة الجمعة.

وأجرت وزارة الأوقاف توسعات في مسجد المطافي بقيمة 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتم بناء 4 أدوار سيتم تخصيصها مركز طبى.

ومن المقرر أن يخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، نقيب قراء محافظات القناة.

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