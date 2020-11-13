وزير الاتصالات يتفقد المركز الأولمبي بالمعادي (صور)

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، المركز الاوليمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى، وتفقد منشآت المركز من صالات التدريب، وفندق الإقامة، وقاعات المحاضرات، وأثنى الوزير على المستوى المميز للمركز والاستغلال الأمثل وتوفير كل الإمكانيات فى مكان واحد.يذكر أن مسؤولي المركز الأوليمبى لتدريب المنتخبات والفرق القومية بالمعادى، أجروا تغييرا لأرضية ملعب كرة اليد داخل المركز، وفقًا لشروط الاتحاد الدولي بأن تكون الأرضية بنفس مواصفات أرضية الملاعب التي تستضيفها مباريات كأس العالم بمصر فى شهر يناير المقبل، حيث يستضيف ملعب كرة اليد بالمركز الأولمبي تدريبات المنتخبات المشاركة في بطولة العالم.