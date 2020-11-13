414 إصابة جديدة بكورونا فى بلغاريا

سجلت بلغاريا 3414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 8885 فحصًا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدةـ وفق ما نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 72 حالة وفاة.ووفقًا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليًا 61 ألفًا و168 حالة، من بينهم 4768 يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و284 شخصًا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.وشهدت العاصمة صوفيا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، تليها بلوفديف، وستارا زاجورا ثم بلاجويفجراد.