باكستان تسجل 2304 إصابات جديدة بكورونا

سجلت باكستان 2304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يعد قفزة في حصيلة الإصابات اليومية بنسبة 27% منذ الحصيلة التي تم تسجيلها في 11 من نوفمبر الجاري.وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار 24 ساعة الماضية أيضا.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 23 ألفا و641 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى الآن 321 ألفا و563 شخصا.