أمريكا تبدأ السنة المالية 2021 بعجز 111% في أكتوبر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحكومة تبدأ السنة المالية 2021 بعجز في ميزانية أكتوبر، قدره 284 مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر، إذ زاد بقوة الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا المستجد مقارنة به قبل عام وانخفضت الإيرادات.ويمثل ذلك ارتفاعا 111 % مقارنة مع عجز أكتوبر، 2019 البالغ 134 مليار دولار وزيادة 61 %مقارنة مع الرقم القياسي السابق لأكتوبر، البالغ 176 مليار دولار في 2009، خلال الأزمة المالية والركود.ويأتي عقب عجز قياسي لعام كامل بلغ 3.132 تريليون دولار للسنة المالية 2020، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، ما يزيد بأكثر من ثلاثة أمثال العجز في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم المرتبط بفيروس كورونا المستجد.ويقول مسؤولون بالخزانة إن العجز في 2020 كبحه جزئيا، انخفاض الإنفاق وإيرادات قوية في الأشهر الأولى من السنة المالية قبل أن تؤدي الجائحة لإغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد في مارس.وقال مارك جولدوين، نائب أول لرئيس اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، إن العجز المالي في العام الجاري قد يصل إلى ما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار إذا لم يمرر الكونجرس المزيد من مشروعات قوانين الإنفاق المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت الولايات المتحدة تمضي على مسار تسجيل عجز تريليون دولار في السنة المالية 2021، بسبب تخفيضات ضريبية دعمها الجمهوريون في 2017 أدت إلى تراجع الإيرادات.