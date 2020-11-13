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اقتصاد

ارتفاع معظم أسعار مكونات الكمبيوتر عالميًا من 5% إلى 8%

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:32 ص
الكمبيوتر
الكمبيوتر
طارق عتمان
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شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر، ارتفاعا ملحوظا في أسعار جميع مكونات الحاسبات خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار الفولاذ ورقائق السيليكون وتراجعت أسعار النيكل، وزاد حجم الطلب وانخفض حجم المعروض من المخزون العالمي، وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- ارتفاع أسعار رقائق السيليكون 8.8%

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية جلسات الأسبوع الجارى، وسجلت نحو 3560 دولارًا للطن مقارنة بنحو 3248 دولار خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 573 دولارًا.


- ارتفاع الفولاذ 5%

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع الجاري، وسجلت نحو 1820 دولارًا للطن، مقارنة بسعره 1715 دولار الأسبوع الماضي.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم " الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 70 دولارًا.

ـ النيكل يتراجع 492.5 دولارا للطن

شهدت أسعار معدن النيكل انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجل الطن نحو 15815 دولارًا مقارنة بنحو 16307.5 دولارًا الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 492.5 دولارات للطن.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 0.2% إلى 15.398 ألف دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاع 1.02 % عند دولار للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر أكتوبر الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أعوام في ديسمبر بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.

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