مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار قرب مواقع للجيش الأفغاني

لقى شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون، في انفجار بالقرب من موقع للجيش الوطني الأفغاني في مقاطعة بغمان غرب عاصمة أفغانستان، صباح اليوم الجمعة.وأفادت الشرطة وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن الانفجار وقع في منطقة أرجاندي بمديرية بغمان، وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ألحق أضرارا بالمركز العسكري.ولم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول عدد الضحايا وسواء ما إذا كان الانفجار أدى إلى إصابة قوات الأمن في الموقع، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.يأتي هذا الهجوم وسط قلق واسع النطاق من أعمال عنف مؤلمة في جميع أنحاء أفغانستان، على الرغم من الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين طالبان وحكومة كابول.