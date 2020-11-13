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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحظر الاستثمارات الأمريكية في مجموعات صينية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:27 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، قرارا يقضي بمنع مواطنيه من الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.

وأوضح "ترامب" في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءًا من 11 يناير المقبل، قبل تسعة أيام من مغاردته البيت الأبيض ووصول سلفه جو بايدن.

وسيكون أمام الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية اخرى في مجموعات مستهدفة، مهلة تمتد حتى نوفمبر 2021 من أجل التصرف فيها.

ويأتي هذا الإعلان في إطار أحدث هجوم لإدارة ترامب من أجل مواجهة القوة المتنامية لبكين، المصممة على التنافس مع واشنطن على الساحة العالمية على كل الجبهات تقريبًا، من الاقتصاد إلى الجيش إلى السياسة والتكنولوجيا.

ويؤكد ترامب في هذا المرسوم أن الصين "تستغل بشكل متزايد رؤوس اموال الولايات المتحدة، من اجل اتاحة تطوير وتحديث أنشطتها العسكرية واجهزة المخابرات وأنظمة أمن أخرى، مما يسمح لها بأن تُهدّد مباشرة" الولايات المتحدة والقوات الأميركية المتمركزة في الخارج، وترامب إن أموال الأفراد الأمريكيين المستثمرة في تلك الشركات تسمح لبكين بتطوير أسلحة دمار شامل وتنفيذ هجمات إلكترونية "ضد الولايات المتحدة وشعبها".

واضاف الرئيس الجمهوري الذي لا يزال يرفض الاقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، أنه من الواضح أن الصين "تستغل المستثمرين الأمريكيين لتمويل عملية تطوير جيشها وتحديثه".

والشركات المستهدفة هي شركات عامة وخاصة في مجال الطيران، والنقل البحري، والبناء،والاتصالات، والتقنيات الجديدة على وجه الخصوص. وهي مدرجة في المراكز المالية الصينية وبورصة هونغ كونغ وول ستريت.

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