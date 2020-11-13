تعاون مشترك بين معهد تكنولوجيا الأغذية والجامعة اليابانية

زار وفد من الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة بحضور الدكتور أحمد عبد الموجود، ممثلا عن الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة اليابانية، وتفقد الوفد المعامل والوحدات التجريبية للتصنيع الغذائي، بحضور دكتورة ايمان سالم مدير المعهد وأشاد الوفد بالدور الذي يقوم به معهد تكنولوجيا الأغذية في مجال التصنيع الغذائي، وأبدوا الوفد رغبته في إنشاء مركز للتصنيع الغذائي في الجامعة اليابانية بخبرات باحثي معهد تكنولوجيا الأغذية.واختتمت الزيارة بلقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس المركز، والدكتور عادل عبد العظيم، نائب رئيس المركز للارشاد والتدريب، والدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز للبحوث، والدكتورة إيمان سالم، مدير معهد تكنولوجيا الاغذية، وقدم رئيس الوفد دعوة من رئيس الجامعة اليابانية إلى رئيس المركز ووفد معهد تكنولوجيا الأغذية لزيارة الجامعة اليابانية في أقرب وقت ممكن.