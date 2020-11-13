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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 191 إصابة جديدة بكوورنا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:13 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
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سجلت كوريا الجنوبية 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28 ألفا و133 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية،اليوم الجمعة، أن الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 100 إصابة لـ 6 أيام متتالية منذ 8 نوفمبر، وتمثل إحصائيات اليوم أعلى مستوى منذ 4 سبتمبر الماضي عندما سجلت البلاد 198 إصابة جديدة.

وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من بين الـ 191 إصابة الحديثة، كان هنالك 162 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج، وسجلت كوريا الجنوبية حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 488.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون في اجتماع مع كبار مسؤولي الصحة "إذا استمر الاتجاه الحالي، فعلينا التفكير بجدية في رفع مخطط التباعد الاجتماعي، بينما رفعته بعض حكومات الأقاليم بالفعل إلى المستوى 1.58".
وأبقت كوريا الجنوبية على نظام التباعد الاجتماعي من المستوى الأول في إطار نظام جديد من خمسة مستويات على مستوى البلاد، على الرغم من أن بعض المدن وحكومات الأقاليم زادت من إجراءات الوقاية من الإصابة بالفيروس.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 50 حتى منتصف الليل بانخفاض قدره 3 أشخاص عن اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالي الأشخاص المتعافين إلى 25 ألفا و537 شخصا، بزيادة 133 متعافيا عن اليوم الذي سبقه.

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