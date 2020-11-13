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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أرنولد شوارزنجر: نعانى من قلة الروح الوطنية فى أمريكا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
أرنولد شوازنجر
أرنولد شوازنجر
أ ش أ
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أعرب الممثل الأمريكي أرنولد شوازنجر عن إحباطه مما أسماه "قلة الروح الوطنية" في الولايات المتحدة، وذلك فى رسالة مصورة أظهرت أنه يدعو لمزيد من الدعم للمحاربين القدامى فى الجيش.

وقام شوارزنجر - حاكم كاليفورنيا السابق - بتصوير نفسه خلال زيارته لمقبرة لوس أنجلوس الوطنية في يوم المحاربين القدامى، وقال إنه يقوم بالزيارة كل عام في العطلة الفيدرالية، لكنه أصيب بخيبة أمل بسبب الإقبال المنخفض هذا العام.

وأضاف شوارزنجر (73 عاما) - "لا أستطيع أن أتفهم أن يكون مكان به جثامين 100 ألف بطل من قدامى المحاربين، لكن لا يوجد سوى 20 شخصا فقط من يسعى لتقديم التقدير والعرفان لهؤلاء الأبطال".

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