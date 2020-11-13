مركزي إديسون: بايدن يفوز بولاية أريزونا ويوسع هامش الفوز على ترامب

أظهرت تقديرات لمركز إديسون البحثي اليوم الجمعة أن الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا، ليوسع هامش الفوز على الرئيس الجمهوري بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن، بعد خمسة أيام من قول مركز إديسون ووسائل إعلام كبرى إن بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغة 270 صوتا.