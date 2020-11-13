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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالة الإصابة الغامضة بكوفيد19- فى نيوزيلندا مرتبطة بالحدود

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:18 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مسؤولو الصحة في نيوزيلندا اليوم الجمعة إن حالة الإصابة الغامضة بكوفيد 19- في نيوزيلندا مرتبطة بالحدود.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت البلاد أمس أن امرأة في العشرينات من عمرها ثبت إيجابية إصابتها بكوفيد19-، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيما بدا أنه حالة انتقال محلي للفيروس.

ومع ذلك، قال وزير الاستجابة لكوفيد19-، كريس هيبكنز، في مؤتمر إعلامي إن الحالة مرتبطة الآن وراثيًا بأحد أفراد قوات الدفاع الذين عملوا على الحدود.

وأصيب فرد الخدمة بالفيروس بعد أن عمل داخل منشأة للحجر الصحي في وقت سابق من شهرنوفمبر.

وقال هيبكنز إن المسؤولين لم يعرفوا بعد كيف انتقل الفيروس بين الاثنين.

وقال إن المنطقة التجارية المركزية في أوكلاند أغلقت يوم الجمعة، لكن يمكن إعادة فتحها الآن.

وسيطلب هيبكنز يوم الإثنين من الحكومة فرض الكمامات بشكل إلزامي في وسائل النقل العام داخل أوكلاند، وكذلك على جميع الرحلات الجوية الداخلية.

وسجلت نيوزيلندا أربع حالات إصابة بكوفيد- 19 مرتبطة بالحدود يوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 1639 حالة، منها 53 حالة نشطة ولم تسجل نيوزيلندا أي حالة غير مرتبطة بالحدود منذ أغسطس.

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