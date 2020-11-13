المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة

سجلت وزارة الصحة في المكسيك 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 991835 والوفيات 97056.وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.