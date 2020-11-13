الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كاس العالم

سقط منتخب الأرجنتين في فخ التعادل الايجابي مع ضيفه منتخب باراجواي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة بملعب لابوموبونيرا، في اطار الجولة الثالثة من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.تقدم منتخب باراجواي في الدقيقة 21 عن طريق انخيل روميو من ركلة جزاء،وعادل اللاعب نيكولاس جونزاليس النتيجة للارجنتين في الدقيقة 41.وارتفع رصيد الارجنتين الي 7 نقاط في الصدارة مؤقتا، فيما ارتفع رصيد باراجواي إلي 5 نقاط في المركز الرابع مؤقتا.وتلعب الارجنتين في الجولة الرابعة مع منتخب اوروجواي يوم الخميس المقبل، بينما تواجه باراجواي منتخب بوليفيا في نفس الجولة يوم الاربعاء القادم.