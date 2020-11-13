الصين تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس، نزولًا من 15 حالة في اليوم السابق.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.وذكرت أيضًا أنها سجلت 15 إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعًا من ست حالات مماثلة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86307 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.