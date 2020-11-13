رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا.. ارتفاع ملحوظ للتصرفات العنصرية خلال الأزمة الصحية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:26 ص
التصرفات العنصرية
التصرفات العنصرية والتمييز في بلجيكا
وكالات
طباعة
لاحظت المؤسسة المستقلة لمحاربة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص في بلجيكا، زيادة التصرفات العنصرية والتمييز في البلاد خلال فترة الأزمة الصحية، مشيرة إلى أنها تلقت 1850 شكوى بهذا الخصوص.

وحسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، أكد أحدث تقرير للمؤسسة (هيئة غير حكومية) ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة على خلفية تصرفات عنصرية بمعدل 30% ما بين فبراير وأغسطس من العام الحالي عما كان عليه الحال في العام الذي سبقه.

ويرى التقرير أن الأزمة الصحية وما تبعها من إجراءات زاد من الشعور العام بالحذر والتخوف بين الناس ودفع البعض منهم إلى البحث عن "كبش فداء".

ويدفع الخوف من المجهول، حسب مدير المؤسسة باتريك شارليه، إلى تغذية الشعور المعادي ضد شرائح معينة من الناس مثل ذوي الأصول الآسيوية، والغرباء بشكل عام والشباب.

ويقول شارليه إن الناس يبحثون عن طريق هذه التصرفات عن شعور مفقود بالأمان، حتى ولو كان هذا على حساب التفكير المنطقي والتضامن بين الأفراد.

ويلاحظ شارليه الأثر الضار للإجراءات التي اتخذت من قبل السلطات ضد وباء "كوفيد-19" والتي لم تراع احتياجات شرائح معينة مثل المعاقين وكبار السن أو هؤلاء الذين لا يمتلكون الوسائل التكنولوجية المناسبة للتواصل خلال العزل.

وتابع قائلا: "في ظل هذه الظروف، تصبح هذه الشرائح من الناس أكثر عرضة للتهميش والتمييز".

وألمح شارليه إلى إمكانية تورط عناصر شرطة والأمن الخاص في مثل هذه التصرفات التمييزية، داعيا إياهم إلى القيام بمهامهم بشكل عادل وعدم المساهمة في تعميق الانقسام بين الناس.

موضوعات متعلقة

رغم عجزه الجنسي.. أيمن نور جمع بين مذيعتين دون زواج وراود ثالثة عن نفسها

«سر التمويلات».. عندما أجبرت «دعاء» أيمن نور على الزواج منها بعد 15 سنة من الصحبة

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

أيام زمان

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«إلا رسول الله» تهز جنبات مسرح البالون (صور)

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة