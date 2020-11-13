برامج سكانية وصحية لرفع الوعى الصحى والسكانى بجامعة الوادى الجديد

نفذت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالوادي الجديد، لقاءً حول الصحة الإنجابية (وسائل تنظيم الأسرة- رعاية الحمل- الأمومة الآمنة) بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، في إطار دور الجامعة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والخطة التنفيذية في مجال السكان.حاضر في اللقاء الدكتور محمود حسين مهدي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية.تم ذلك اللقاء فى إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها جامعة الوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القاعات قبل الحضور وبعد انتهاء اللقاءات، وإلزام الحضور بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي بين الحاضرين.وقال الد كتور القذافي خلف مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد إن، اللقاء الأول استهدف تدريب (30) سيدة من الجهاز الإداري بالكليات والقطاعات المختلفه بالجامعة بهدف تثقيفهن صحيًا وسكانيًا.وأضاف أن، اللقاء جاء ضمن مجموعة من البرامج السكانية والصحية التي وضعتها جامعة الوادي الجديد، وتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان وقطاع الصحة بهدف رفع الوعي الصحي والسكاني للعاملين والطلاب والمجتمع الخارجي.وفي سياق متصل تواصل الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان تنفيذ لقائين بالمدرسة الثانوية للبنات بمدينة الخارجه الأول حول (النضوج الجنسي للشباب)، والثاني حول (المشكلات السلوكية للمراهقين) بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية وحاضر فيها مدربون من المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد بهدف رفع الوعى لدى المراهقين.