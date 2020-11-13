السودان: 55 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 4.14 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أي وفيات، فيما جرى تسجيل شفاء 10 حالات.وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 35 اصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 3 ولايات.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 14 ألفا و401 حالة، بينها 1116 وفاة، و9535 شخصا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.