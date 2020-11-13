رئيس الوزراء الكندى يؤكد لعاهل الأردن أهمية تعزيز السلام والأمن

أكد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أهمية تعزيز السلام وأمن في الشرق الأوسط، ومكافحة التطرف العنيف.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي ناقش معه جهود مكافحة جائحة كوفيد -19 وضمان انتعاش اقتصادي مستدام في كندا والأردن، وفقًا لبيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية.وتحدث رئيس الوزراء الكندي والملك عبد الله عن أهمية تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.ونقل رئيس الوزراء الكندي التزامه بالتعددية ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية لخلق عالم يشعر فيه جميع الناس بالأمن والأمان، حيث أكد الزعيمان ضرورة مكافحة التطرف العنيف، وتعهدا بمواصلة العمل معا في هذا الصدد.كما تطلع المسؤولان إلى استمرار التعاون في السلام والأمن الدوليين، وأكدا الشراكة القوية بين كندا والأردن.