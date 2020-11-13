رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يؤكد لباشينيان استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع فى قره باغ

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:29 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
طباعة
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في ناغورني قره باغ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان إن ماكرون أطلع باشينيان خلال المكالمة على نتائج الاجتماع الذي عقده في الإليزيه اليوم لحشد الدعم الإنساني لأرمينيا.

وأفاد البيان بأن ماكرون "أعرب عن رضاه عن وقف الأعمال القتالية، وذكر الصداقة التي يكنها لأرمينيا وشعبها وكذلك باستعداده لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لجميع الأطراف في ناغورني قره باغ".

وأصدر رئيسا روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى"، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

أيام زمان

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

«بسبب اللص والكلاب» صحفي يتهم نجيب محفوظ بالسرقة

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة

الليلة الثنائى.. حسن شرارة وعماد حمدى بضيافة قصر المانسترلى