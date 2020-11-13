ماكرون يؤكد لباشينيان استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع فى قره باغ

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، عن استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في ناغورني قره باغ.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان إن ماكرون أطلع باشينيان خلال المكالمة على نتائج الاجتماع الذي عقده في الإليزيه اليوم لحشد الدعم الإنساني لأرمينيا.وأفاد البيان بأن ماكرون "أعرب عن رضاه عن وقف الأعمال القتالية، وذكر الصداقة التي يكنها لأرمينيا وشعبها وكذلك باستعداده لإيجاد حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لجميع الأطراف في ناغورني قره باغ".وأصدر رئيسا روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارًا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى"، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.