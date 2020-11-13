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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجمهوريون يرفضون إقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:15 ص
جينا هاسبيل
جينا هاسبيل
وكالات
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أفادت مصادر بأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع إقالة مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبيل من منصبها.

وحسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، تحدثت المصادر عن "فقدان الثقة" بين البيت الأبيض وهاسبيل.

وحسب المصادر، فإن أحد أعضاء مجلس الشيوخ توجه بشكل غير رسمي إلى البيت الأبيض بطلب عدم إقالة هاسبيل، وطمأنه المسئولون في الإدارة الأمريكية بأنه لا يوجد هناك أي سبب للقلق.

وتشير المصادر إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما هي نوايا الرئيس دونالد ترامب بهذا الصدد.

وتأتي التقارير الإعلامية حول احتمال إقالة هاسبيل على خلفية إقالة دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، وقالت التقارير إن ترامب يخطط لإقالة مزيد من المسؤولين.

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