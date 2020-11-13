وفاة رئيس غانا الأسبق جيري راولينجز عن عمر 73 عامًا

أعلن مصدر في رئاسة غانا، وفاة الرئيس السابق جيري راولينجز عن عمر يناهز 73 عاما.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" جيري من مواليد 22 يونيو 1947، هو قائد عسكري وسياسي حكم البلاد لثلاث فترات بين عامي 1979 - 2001.واستولى راولينجز على السلطة مرتين في انقلابين عسكريين لكنه عمل على تأسيس الحكم الديمقراطي في الدولة الناطقة بالإنجليزية غربي إفريقيا.وتولى راولينجز في البداية السلطة في غانا بصفته ملازم أول في سلاح الجو الغاني عقب الانقلاب الذي حدث عام 1979، وبعد تسليم السلطة في البداية إلى حكومة مدنية.واستعاد السيطرة على البلاد في 31 ديسمبر 1981 كرئيس لمجلس الدفاع الوطني المؤقت.وفي عام 1992 استقال من الجيش، وأسس "المؤتمر الوطني الديمقراطي"، وأصبح أول رئيس للجمهورية، وتم إعادة انتخابه عام 1996 لمدة أربع سنوات أخرى، بعد فترتين رئاسيتين، وهو الحد المنصوص عليه في الدستور الغاني.