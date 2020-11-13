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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 33 ألف إصابة وأكثر من 900 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:37 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 33207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و908 حالات وفاة خلال اليوم الأخير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يأتي ذلك على خلفية مباحثات البرازيل مع شركة أمريكية أعلنت مؤخرًا عن إحراز تقدم في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي قالت إن فاعليته بلغت 90%.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والذي وصل إلى حوالي 5.8 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي الوفيات الـ 160 ألفا.

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