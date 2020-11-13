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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيلينسكى يوجه «خطابا للأمة» من داخل غرفة العزل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:17 ص
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
وكالات
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وجه الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "خطابًا إلى الأمة" عبر تسجيلين مصورين، في أول ظهور له منذ نقله للمستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من الأسبوع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال زيلينسكي، بينما كان جالسا على مقعد أمام العلم الأوكراني: "كما تعرفون COVID-19 لم يتحاشاني، لكنني في حالة جيدة بدرجة كافية، أخضع للعزل الصحي الذاتي منذ 3 أيام لكنني لم أعزل نفسي عن العمل وأتولى مهامي".

وأضاف زيلينسكي: "أعتقد أن كل الأجهزة الحكومية تعمل بنظام عادي. وعلى مدار كل هذه الأيام أجريت بشكل افتراضي اجتماعات ومحادثات مهمة واتصالات".

بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي البالغ 42 عاما من عمره نقل إلى المستشفى للخضوع لعزل ذاتي وعدم تعريض آخرين للخطر.

ووردت أنباء أن 3 آخرين من كبار المسؤولين الأوكرانيين، هم وزيرا المالية والدفاع ومعاون كبير لزيلينسكي، أصيبوا أيضا بفيروس كورونا.

وسجلت أوكرانيا، حتى الخميس، 500865 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 9145 حالة وفاة.

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