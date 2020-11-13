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منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:37 ص
إيفونا
إيفونا
أ ش أ
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ذكرت تقارير إخبارية تونسية، أن المهاجم الدولي الجابوني ماليك إيفونا، وقع عقدًا لمدة موسمين مع النادي الرياضي الصفاقسي التونسي، ليكون ثانى الانتدابات الرسمية لفريق عاصمة الجنوب بعد الجناح الليبي محمد صولة.

ويعد إيفونا من بين أحد أفضل المهاجمين في القارة السمراء، حيث خاض جملة من التجارب أبرزها مع النادي الأهلي المصري، والوداد البيضاوي المغربي، وتيانجين الصيني، وإف سي قونيا التركي، وسانتا كلارا البرتغالي إلى جانب أكثر من 30 مباراة دولية مع المنتخب الجابوني.

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