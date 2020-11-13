«إلا رسول الله» تهز جنبات مسرح البالون (صور)

تفاعل جمهور عرض الليلة المحمدية "فى صحبة الهادى الأمين" الذى ملأ قاعة محمود رضا بمسرح البالون، مع أبطال العرض ورددوا معهم "إلا رسول الله"، وذلك عقب فقرات من الشعر فى حب الرسول ضمن برنامج الليلة المحمدية، أمس الخميس.وحضر العرض كوكبة من نجوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الموسيقار منير الوسيمى، الفنان أحمد عبد الجواد، الفنان مجدى صبحى، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الفنانة روزان مغربى، الفنان ناصر سيف.تأتى الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.يتضمن برنامج الليلة المحمدية، باقة من الأغانى الدينية فى حب الهادى الأمين وأصحابه، منها "طلع البدر علينا، لما النبى حمل الرسالة، أبوبكر قال، لما النبى دعا ربنا، حمزة، يابلال، ابن الوليد، رسول السلام، ميلاد نبينا، مداحين النبى، مين قدها، حبيب الله"، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأشعار الدينية يلقيها نجوم الفن من أبطال العرض.البطولة للفنانين "أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، والمنشد علي الهلباوي والمنشد زياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.كما يضم فريق العمل الوجه الجديد "أسماء عمرو"، بطلة الفرفة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، والتى تشارك فى العرض بالأداء التمثيلى، ومجموعة من الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد"، الذين يشاركون بإلقاء الشعر، إلى جانب مشاركة عدد من فنانى فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح."في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم أستعراضات مصطفي حجاج، هيئة الإخراج: وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.