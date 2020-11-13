«المدعية».. أمينة أردوغان سيدة النفاق الأولى

تصرف ملايين الدولارات رغم أزمة الاقتصاد التركي

تتاجر بأزمة الفقراء وترتدي أغلى الملابس

تستغل قضية المرأة وتطالب بعودتها إلى زمن الجواري

تهتم بالكلاب وتعذب اللاجئين

تهوى النفاق وتمارس الكذب يوميًا.. تلك هي أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تسعى إلى الظهور بكونها سيدة تركيا الأولى الهادئة، والتي تعمل على مساعدة الفقراء، وتحسين حياتهم، وكذلك البحث عن مستقبل أفضل للاجئين، وتبحث وأسرتها عن تحسين اقتصاد بلادها الذي ينهار، ولكن حقيقتها غير ذلك.وتناقض زوجة أردوغان نفسها، فرغم الحالة الاقتصادية التي يعانيها المجتمع التركي، إلا أنها معروفة بحبها للتسوق، وأنها تصر على ارتداء ماركات عالمية غالية الثمن، فالإطلالة الواحدة تكلف سيدة تركيا الأولى أكثر من 200 ألف دولار.ولا تكتفي أمينة أردوغان بحبها للملابس الغالية فقط، بل إنها تلهث خلف كل ما هو "غالي"، إذ أنها تتوجه إلى محال التحف الأثرية لتشتري منها العديد من القطع، ولعل أبرز الوقائع التي تم توثيقها كانت عام 2016، عندما شوهدت زوجة الرئيس التركي داخل أحد أشهر المحال الأثرية في مدينة وارسو، ومعها عشرات الحراس، وظلت لأكثر من ساعتين داخله، وأنها دفعت مبالغ ضخمة مقابل عدة قطع أثرية.وتدير "أمينة" تركيا خلف ستار زوجها أردوغان، فمن المعروف أنها حاكمة القصر، وتفصل في كافة الأمور، ورغم شدة الحملات التي أطلقتها أنقرة وانتشرت لمقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على إساءة مجلة للنبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا أنها في الوقت ذاته ظهرت بحقيبة يد من إحدى الماركات الفرنسية الشهيرة، باهظة الثمن، وتتعدى قيمتها الـ50 ألف دولار.وأثار ظهور أمينة أردوغان بالحقيبة الفرنسية، حفيظة الأتراك، الذي تساءلوا عن هل يمكن لسيدة تركيا الأولى أن تحرق حقيبتها باهظة الثمن للانضمام إلى تلك الحملات وتنفيذ ادعاءاتها بنصرة الإسلام، أو أن تتخلى عنها على الأقل لمساعدة الاقتصاد التركي المنهار، ومساعدة الشباب الذين يعانون من البطالة، معبرين عن سخطهم الشديد تجاه التناقض الصارخ في شخصية زوجة الرئيس.وتدعى زوجة الرئيس التركي، في المحافل والمناسبات الرسمية، أنها تسعى إلى تحسين أوضاع المرأة، وتمكينها في العديد من المجالات، لكنها لم تستطع أن تصمد أمام كذبها كثيرًا، وأساءت إلى النساء في تركيا، خلال مارس 2016، والتي أدلت بها في اجتماع رسمي، مطالبة بإعادة نمط الحكم العثماني.وطالبت أمينة بإعادة نظام "الحرملك"، الذي يُستخدام النساء فيه كجواري ويسمح فيه للسلطان بممارسة العلاقات الجنسية مع أي من جواريه ويمكن أن يستخدمهم في جذب الحلفاء السياسيين، بالإضافة إلى قولها بأنها ستنصب نفسها كسلطانة عثمانية، وهي التي لها مطلق الحرية في توزيع المهام واختيار الحرملك، ولا يملك نفس سلطتها سوى السلطان.ولم تكتف أمينة بتلك الأحلام التي تنسجها في العلن، بينما ذهبت إلى تبني "كلب معاق"، في 4 أكتوبر الماضي، خلال زيارتها لأحد ملاجئ الحيوانات، قائلة: الملاجئ مليئة بأصدقائنا، وينتظرون من يمنحهم عشاء أو يحتضنوهم كأسرة".وتناست معاناة اللاجئين في بلادهم، وأنهم أجبروا عددًا من اللاجئين السوريين على الترحيل القسري وكانوا يعرضونهم للتعذيب ويتركوهم في الشوارع دون أي مأوى أو مساعدة، لإجبارهم على الموافقة على الرحيل، بل أن زوجها نفسه يستخدمهم كورقة للمساومة في علاقاته الخارجية، بالإضافة جزء كبير من شبابهم أيضًا الذي يعاني أوضاع معيشية سيئة للغاية.