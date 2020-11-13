مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا سقوط مروحية القوات متعددة الجنسيات

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ المواساة والتعازي فى ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات، اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.وتقدمت مصر بخالص التعازى لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر الحادث.وعبرت جمهورية مصر العربية - في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.