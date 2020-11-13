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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:26 ص
ورشة التنوع والاختلاف
ورشة التنوع والاختلاف
نضال ممدوح
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تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة٬ فعاليات ورشة تدريبية للشباب بعنوان "التنوع والاختلاف" والتي ينظمها مركز الجزويت بالأسكندرية لمدة يومين.

وتتضمن الورشة التعرف علي مفاهيم: من هو الآخر؟ هل تؤثر تجاربنا الشخصية على مفهومنا عن الآخر والاختلاف؟ ما مفهوم التمييز ؟ ما هي أشكاله المختلفة ؟كيف تتشكل قواعد المساحات المشتركة؟ وكيف ندير فيها اختلافاتنا ؟.

وغيرها من الأسئلة التي تحاول الورشة التعريف بإجاباتها٬ عن طريق الأنشطة والتطبيق العملي بالإضافة إلى مساحات للتأمل الفردي والنقاش الجماعي.

يقوم بتنفيذ الورشة "ميسرين السلام" بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية. وميسرين السلام، مبادرة ميسرين السلام بدأت في 2014 لتضم فريق من الميسرين والمتطوعين المهتمين بموضوعات بناء السلام، تهدف إلى نشر ثقافة السلام عن طريق تيسير ورش العمل وتنظيم الفعاليات وتيسير مساحات مختلفة من أجل بناء السلام.

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