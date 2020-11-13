أسكتلندا تكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات «يورو 2020»

لحق منتخب أسكتلندا بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، عقب فوزه على مضيفه الصربي بركلات الترجيح، في الملحق النهائي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجل الأسكتلندي ريان كريستي هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 52، وأنقذ الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، أصحاب الأرض من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة المحتسبة بدلا من الضائع للمباراة، ليلجأ لشوطين إضافيين انتهيا بالتعادل أيضا.واحتكم الطرفان لركلات الترجيح، التي ابتسم الحظ فيها لأسكتلندا (5-4).وسيلعب منتخب أسكتلندا في المجموعة الرابعة في نهائيات "يورو 2020" العام المقبل، التي تضم أيضا منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.ومن المقرر أن يستهل منتخب إسكتلندا مشواره في المجموعة بمواجهة نظيره التشيكي يوم 14 يونيو 2021، على أرضه في مدينة في جلاسكو، وثم يحل ضيفا على نظيره الإنجليزي يوم 18 من الشهر نفسه، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الكرواتي يوم 22 يونيو، على أرضه أيضا في مدينة جلاسكو.