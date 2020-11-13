للمرة الخامسة.. التحالف يعترض مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، ليل الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة خامسة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه السعودية، حسبما أفادت فضائية الحدث، في خبر عاجل.وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق من مساء الخميس، اعتراض وتدمير أربعة طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تباعا باتجاه المملكة.