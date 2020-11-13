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الثقافة

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
على الهلباوى
على الهلباوى
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة٬ حفلًا للإنشاد الديني والابتهالات يحييه الفنان المنشد علي الهلباوي.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أجمل ما قدمه "الهلباوي" نذكر منها: "أيا من بالوفا، مرسال لحبيبتى، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا سميتك الجنة٬ الحضن لمة روح٬ ضميني من تاني٬ شارد منين ما بروح٬ إكمني وحداني٬ أنا جيت أغني الحزن غناني٬ سلام عليك٬ على أي وضع" وغيرها.

يذكر أن على "الهلباوى" ابن المنشد الديني الشيخ محمد الهلباوي٬ وبدأ الغناء فى عمر 17 عامًا مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيًا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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