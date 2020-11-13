واشنطن تدين عزل نواب معارضين فى هونج كونج

دانت الخارجية الأمريكية قرار الصين بعزل 4 برلمانيين معارضين في هونج كونج، معتبرة إياه "تضييقا لحريات هونج كونج".وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء حول العالم لحماية حقوق وحريات شعب هونج كونج".واتهمت واشنطن الصين بانتهاك التزاماتها بشأن هونج كونج، وأكدت أنها تعتزم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال.وكانت الصين قد قررت عزل 4 نواب في البرلمان المحلي بهونج كونج، بناءً على قانون يسمح بعزل المسئولين الذين لا يتجاوبون مع معايير "الروح الوطنية".