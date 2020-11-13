مقتل 14 جنديًا من بوركينا فاسو فى كمين نصبه متشددون

قالت الحكومة في بوركينا فاسو إن 14 جنديًا قتلوا في كمين نصبه لهم من يشتبه بأنهم متشددون، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم، إن 14 جنديًا قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في إقليم أودالان الشمالي قرب الحدود مع مالي والنيجر.وأضافت الوزارة أن "قوات الدفاع والأمن منتشرة في المنطقة وتجري عمليات بحث وتعقب لمنفذي هذا الهجوم".ويعتبر تفاقم انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، هو القضية الرئيسية في الانتخابات التي ستجرى في 22 نوفمبر، حيث يسعى الرئيس روش مارك كابوري للفوز بولاية ثانية.وقتلت جماعات متشددة لها صلات بتنظيمي القاعدة و"داعش" مئات الجنود والمدنيين في السنوات القليلة الماضية وأججت صراعا عرقيا في إطار أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.