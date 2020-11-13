رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
عمرو الشامي
طباعة
أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الأمر رقم 85 لسنة 2020 في القضية رقم 95 لسنة 2020 حصر غسل أموال، بمنع "عصام.م.ا " أشهر رجل أعمال بمحافظة كفر الشيخ وصاحب تصالح الـ33 مليون جنيه في مخالفات البناء من التصرف في أمواله الشخصية - دون أرصدة الشركات الذي يساهم فيها - سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها.

وجاء في الأمر الذي أصدرته النيابة والتي حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية منه، أن هذا الأمر لا يسري علي المرتب أو المعاش الحكومي بإعتباره نفقة مؤقته إعمالًا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

كما أكدت النيابة، أن الأمر يعرض علي المحاكم الجنائية المختصة خلال المواعيد المقررة قانونا، وعلي نيابة الشئون المالية والتجارية تنفيذه.
النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله
النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله
النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله
النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

الصور

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

image description

تطوير مستشفى دمياط العام وفرش وحدة عناية الأطفال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

عدلي القيعي يكشف لـ«الدستور» تفاصيل إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

«إيفونا» يوقع عقدًا لموسمين مع الصفاقسى التونسى

بوركينا فاسو تهزم مالاوى بثلاثية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

لأول مرة.. علماء يرصدون «الحبار المخيف» قرب أستراليا

«الدستور» تهنئ الزميل خالد عادل بمناسبة حفل زفافه

أيام زمان

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

كانت تعاني من فوبيا غريبة.. تفاصيل مرعبة من طفولة عبلة كامل

حامل في توأم.. كيف أنقذ سائق تاكسي عبلة كامل في عبور الطريق؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«إلا رسول الله» تهز جنبات مسرح البالون (صور)

اليوم.. ورشة التنوع والاختلاف بمركز الجزويت فى الإسكندرية

الليلة.. على الهلباوى ينشد ويبتهل فى ساقية الصاوى

خطوط وظلال تطرح كتاب البحث عن الذات الإلهية وراء حجاب اللغة