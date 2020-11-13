النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الأمر رقم 85 لسنة 2020 في القضية رقم 95 لسنة 2020 حصر غسل أموال، بمنع "عصام.م.ا " أشهر رجل أعمال بمحافظة كفر الشيخ وصاحب تصالح الـ33 مليون جنيه في مخالفات البناء من التصرف في أمواله الشخصية - دون أرصدة الشركات الذي يساهم فيها - سواء كانت أموال نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها.وجاء في الأمر الذي أصدرته النيابة والتي حصلت "الدستور" علي صورة ضوئية منه، أن هذا الأمر لا يسري علي المرتب أو المعاش الحكومي بإعتباره نفقة مؤقته إعمالًا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975.كما أكدت النيابة، أن الأمر يعرض علي المحاكم الجنائية المختصة خلال المواعيد المقررة قانونا، وعلي نيابة الشئون المالية والتجارية تنفيذه.