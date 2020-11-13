السعودية تسجل 311 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 311 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 311، مقابل 394 أمس، لتصل الحصيلة العامة للمصابين إلى 352160 شخصا، وتعتبر حالات 7441 منهم نشطة، بينها 798 حالة حرجة.وأفادت الوزارة بتسجيل 15 وفاة جديدة بالفيروس، مقابل 14 أمس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 5605.كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 339114 شخصا، بعد تسجيل 412 حالة شفاء جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.