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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 13-11-2020

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:11 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-11-2020، في أسواق تداول المال المحلية المصرية، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

وعلى المستوى المحلي، يقدم هذا التقرير سعر تداول الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، بعد أن بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13-11-2020

البنك الأهلي

سجل سعر الريال فى البنك الأهلي المصري 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

وبلغ فى بنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وجاء فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

وتداول فى البنك العربي الأفريقي 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويغطى الريال السعودي بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

وتتكون العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « ريال، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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