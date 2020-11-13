سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 13-11-2020

يرصد موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة 13-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:محليًا، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.ويواصل الدرهم الإماراتي استقراره اليوم أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية في كافة البنوك المحلية الأجنبية.سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 13-11-2020سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل السعر في البنك الأهلي المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع، وحقق في بنك عوده 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.يشار إلى أن العملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يرمز إليها رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة على اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.جدير بالذكر أن إجمالي إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.