الخائن حمزة زوبع.. تاريخ من التحريض والأكاذيب عن مصر (فيديو)

على مدى السنوات الماضية يواصل الإخواني حمزة زوبع، مقدم إحدى البرامج على قنوات الإخوان، التحريض على الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وترويج الإشاعات، كما شمل ملفه الإجرامي التحريض والتواصل مع عناصر الجماعة داخل مصر لإنتاج أفلام وثائقية تحريضية ضد مصر .زوبع من الوجوه القبيحة التى ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا عقب ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من حكم مصر.هو طبيب فاشل لم يكن أحد يعرفه على الإطلاق فى نطاق الإعلام، إلا أنه ظهر مؤخرًا كإعلامى بأمر من الجماعة الإرهابية.زوبع، واحد من الذين وظفهم محمد البلتاجى داخل الجماعة لتنفيذ الأوامر، وأصبح أحد قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنحل، كما هرب بعد ثورة 30 يونيو إلى الخارج، وتم طرده من عدة دول إلى أن انضم لقناة مكملين الإرهابية.باع حمزة زوبع، الوطن وبث الأكاذيب من أجل أموال الإخوان، ويعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة الإخوانية الإرهابية، حيث استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية، وبث فيديوهات مفبركة لإثارة الرأى العام، مؤكدًا أن تلك الفيديوهات تأتى تنفيذًا للأوامر التى يتلقاها من الجهات المعادية لمصر، ورغم صدور العديد من الأحكام ضده للتحريض ضد مصر وكونه مطلوب القبض عليه ومدرجًا على قائمة النشرة الحمراء، إلا أنه لم يرتدع ولازال يرتكب جرائم وبصفة يومية ضد الدولة المصرية والمصريين.زلات لسان الإخوانى حمزة زوبع، فضحت جماعة الإخوان، حيث يحرض كل يوم ضد مصر وتقديم دعارة إعلامية عارضًا بضاعته للتشنيع على بلاده مقابل دولارات، ويلقب ببوق الإخوان الهارب حيث إنه من أكثر الشخصيات التى فضحت اعتصام رابعة وكشفت تضليل الجماعة لأنصارها، ففى وقت سابق اعترف الإخوانى حمزة زوبع، بأن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة لم يكن ليعيد مرسى، ولكنهم كانوا يطلبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.وقال حمزة زوبع، على أحد القنوات الإخوانية: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يعيد محمد مرسى إلى السلطة، وقد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غدًا أو بعد غدٍ"؟، لأننا كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض".حينها تصريحات حمزة زوبع لم تلق قبولاً لدى عناصر الإخوان الذين تيقنوا بأن التنظيم كان يضللهم، وأحدث هذا الاعتراف نقطة تحول فى العلاقة بين الإخوان وأنصارها، خاصة بعدما خرجت مطالبات من الجماعة ذاتها تطالب بمعاقبة حمزة زوبع بعد اعترافه.جيرانه تبرأوا منه، فيقول يحيى جبرى، أحد جيرانه، أنهم كانوا يرونه هو والبلتاجى كأشخاص متدينين صالحين، ولم يكن لديهم وقتها معلومات عن جماعة الإخوان الإرهابية، وكانوا يصلون ورائهم، ويقول "خدعونا واكتشفنا وجههم الحقيقى عقب ثورة يناير، حينما دخلوا مجال السياسة وباعوا كل شىء.. ظهرلنا هنا هو والبلتاجى كأنهم كيانات أخرى مكناش متوقعين ده كله منهم".ويتابع: كنا بنثق فيهم وبنصلى وراهم وبنمشى وراهم ولما لقيناهم بيدعوا الناس إلى التكسير والتهجير والحرائق من وقتها ومبقاش حمزة اللى نعرفه، البلتاجى كان هنا طول الوقت لأنه كان أحد أعضاء مجلس الشعب عن الدايرة هنا وضحكوا علينا بمزاعم حول الدين والإسلام كأنهم جابوا دين جديد وضحكوا علينا بيه".وأضاف: من بعد الثورة بقى حمزة جديد غير اللى عرفناه، كاره البلد والدولة مفيش انتماء، سنة 1990 دخل المجلس المحلى هو ومجموعة من شباب الاخوان ونجحوا ومكناش نعرف ما وراء الإخوان ايه كنا بنتعشم فيهم خير شباب صغير لكننا لم نكن نعلم بما ورائهم لأن الإخوان هم من دعموهم ومكناش نعرف حاجة عن الإخوان إلا فوجئنا بيهم فى 2010.وتابع : بنشوفه على قنوات الإخوان وعمرنا ما صدقناه خلاص هو إنسان كاره لمصر وللتنمية مش شايفين ايه اللى بيتعمل فى مصر مسودين كل حاجة حلوة كل حاجة عندهم سودة مش شايفين المشاريع ولا التنمية ومش شايفين الخطوة اللى البلد خطيتها مش شايفين إن البلد من 2010 قامت قومة مرة واحدة رغم إنها مكنتش هتقوم لها قومه.جار آخر هو طاهر مختار، يحكى كواليس مختلفة ويقول أنه منذ قيام الثورة ونحن ندعو "الله يسامحه وياخده" ويتابع: لإن اللى بنسمعه من اللى بيقوله عن بلده ده مينفعش أى حد يتكلم عن مصر يبقى قليل الأدب ..القناة الزفت اللى بيطلع عليها دي أنا مش عارف الدولة ساكتة عليها ليه مش فى إنتربول لينا ما نجيبه ونحاكمه، الناس اللى بتتكلم عن مصر كده متستحقش تدخلها تانى ولو شوفته قدامى هديله بالجزمة على وشه".ويتابع أسامة محمد، أحد جيران حمزة زوبع: "اللى بيعمله ده غلط لإنه اتولد فى البلد دي وأكل من خيرها وتربى فيها ومينفعش آجى على بلدى تحت أى ظرف من الظروف، انا شايفه خاين لإنه بيغلط فى بلده وبيجى عليها فى وقت المفروض إننا كلنا نقف نسند بلدنا، وأحنا مكسوفين انه نشأ هنا فى المنطقة ديه ومش شرف لأى حد وجوده فى أى منطقة لإنه بيجلب العار لأهلها".