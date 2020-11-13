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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وشفاء شخص واحد.

ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن بيان للوزارة، القول إن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 7 آلاف و900 حالة، منها 7 آلاف و500 حالة شفاء، و165 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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