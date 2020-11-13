السودان يصدر عفوًا عامًا عن من حمل السلاح

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قرارًا بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح أو شارك في أي من العمليات العسكرية أو الحربية أو ساهم بأي فعل أو قول يتصل بالعمليات القتالية.واستثنى القرار، من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، أو من يواجهون اتهامات أو دعاوى جنائية بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات وأحكاما متعلقة بالحق الخاص وأحكام القصاص، إلا بعد استيفاء الحق الخاص.