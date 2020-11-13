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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«خائن لقبه أبو لمعة».. كل شيء عن الإخواني الهارب أحمد عطوان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
جريدة الدستور
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بعد أن تطاول على مصر، وأصبح يعمل على تصيد كل صغيرة وكبيرة لتشويه صورة الدولة وتحريض المواطنين ضدها، يكشف "الدستور" حقيقة الخائن أحمد عطوان، الذي سقط في بئر الإخوان منذ سنوات.

لقبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"أبو لمعة"، وهو من قرية إخناواى مركز طنطا الغربية.

ألقت مديرية أمن الغربية القبض عليه فى 14 مايو 2010، بسبب بلاغ السب والقذف المقدم ضده
وعقب سماع أقواله بالنيابة تبين أنه مطلوب للتنفيذ فى أحكام قضائية، تنوعت التهم الموجهة اليه بين "تبديد وإيصالات أمانة، وسب وقذف فى قضايا نشر، والاستيلاء على قطعة أرض، وشيك بدون رصيد".

معروف باسم ابو لمعه لانه واحد ممن لمعوا في عهد الحزب الوطني، تملق لقياداته ومسح أحذية القائمين عليه، ومع قيام ثورة 25 يناير، قفز من السفينة، وخلع عبائتهم، وانتقل إلى معسكر الجماعة الإرهابية، وفعل معهم مثلما فعل مع ولاة نعمته من قبلهم. 

هو الآن أحد مذيعي الإخوان الذين تعتمد عليهم الجماعة فى بث الشائعات والأكاذيب ضد مصر، يحمل تاريخا يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة أنه تحول من الحزب الوطنى إلى جماعة الإخوان.

عقب قيام 25 يناير، ترك محافظة الغربية وانتقل إلى ميدان التحرير

-اصبح احد الكوادر الاعلامية اللي تم الاعتماد عليها لدعم ترشح مرسي.
أحمد عطوان هرب من مصر بدعم الجماعة الإرهابية عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، سافر إلى لبنان ثم إلى قطر، ويتنقل الآن ما بين تركيا وقطر بدعم من التنظيم الدولى للإخوان، باعتباره أحد الكوادر التنظيمية المسئولة عن إثارة الفوضى ودعم نشاط الجماعة فى إفشال خطة الدولة المصرية فى التنمية والاستثمار، وتشوية صورة مصر فى الداخل والخارج.

تم استغلال أحمد عطوان من قبل أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، فى أزمة القناة فى أبريل 2018 عندما فصل أيمن نور العشرات من العاملين بالقناة الإخوانية، حيث انحاز أحمد عطوان لأيمن نور ضد زملاء المفصولين، ليتم "مكافأته" بتخصيص برنامج له بشكل يومى ثم يتحول إلى برنامج يدعى "الشارع المصرى" مع عماد البحيرى.

ويرى أهالي قرية بن خاوي التابعة لمحافظة الغربية، أن الإخواني الهارب أحمد عطوان قضى رحلة طويلة مع الفساد.

وقال عدد من الأهالي، خلال تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن «عطوان» خان بلده مقابل الأموال، ولم يكن لديه علم بالسياسة أو غيرها، إلا أنه فجأة أصبح صاحب أملاك، بعدما كان رجلا بسيطًا، مشيرين إلى أنه باع وطنه، و"من باع وطنه يبيع كل شىء".

وقال أحد جيران «عطوان» إن حب الوطن عندي أهم من أي شيء حتى وإن كنت لم أملك سوى جنيهان في "جيبي"، مؤكدا أنه كان يقيم في القرية وفجأة تغير، وقال آخر: «منه لله خان بلده من أجل الأموال وضحى بوطنه».
وأجمع أهل قريته أنه كان يعيش معهم داخل القرية وفجأة تغيرت تصرفاته، وبدون مقدمات، ظهرت الأموال والعقارات التي يمتلكها، مؤكدين أنه لا يستحق سوى الإعدام جزاءً لخيانته مصر وهروبه إلى قطر والتعاون مع دولة أجنبية ضد الدولة المصرية.

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