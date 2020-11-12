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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

شقيقة زوجة الإخواني محمد حسني: «بهدل أختي وحاول يدخلها السجن» (فيديو)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:57 م
جريدة الدستور
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كشفت محاسن محروس عوض، شقيقة شيماء محروس عوض زوجة محمد حسني الذي قام بإشعال النار في نفسه بميدان التحرير، معلومات جديدة عن زوج أختها المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت خلال مقطع فيديو، إن زوج أختها شهرته "المجنون"، وقد تم رفده من البنك الذي كان يعمل به، وذهب بعد ذلك للبنك للخناق معهم ويقول لهم "أنا مش هترفد أنا هرفع عليكم قضية".

وأضافت: "أختي لما غلبت معاه قالتله تعالى أجبلك عربية أوبر واشتغل عليها ويعوض عليك ربنا"، مشيرة إلى أنه بعد العمل على السيارة الـ الـ"أوبر" فترة قال لأختها: "أنا مش هشتغل ومش هدفع الأقساط عشان أحبسك عشان انتي اللي الضامن للعربية".

 

ولفتت، إلى أنه ان يضرب شقيقتها وأولاده ويطردهم خارج المنزل ويغلق الباب بالمفتاح حتى لا يتمكنون من الدخول، متابعة: "أختي غلبت معاه وفي الآخر بعد ما غلبت معاه نزلت العباسية قعدت مع والدتي ورفعت عليه قضية خلع من 5 أيام".

ومن جانبها، قالت شيماء محروس، زوجة هذا الرجل خلال مقطع فيديو آخر، إنها تزوجت محمد حسني لمدة 18 سنة، وكانت حياتهم تسير بشكل جيد حتى 2011، وبعدها تم رفده من عمله بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وبعدها سافر للعمل بالخارج، وظل بالخارج 5 سنوات، وبسبب مشكلة في شغله عاد مرة أخرى إلى القاهرة.

وأضافت أنه بعد عودة زوجها من الخارج فوجئت بتغير في سلوكه وأصبح مهتزًا نفسيًا، لافتة إلى أنها خافت على أولادها منه، وطلبت منه الطلاق، وحاليًا قامت برفع قضية خلع ضده.

 

وتابعت: "كنت بخاف أنام معاه في أوضة واحدة، وكان دايمًا بيضرب العيال، وعشان كدة قررت أنفصل عنه".

 

واستغلت جماعه الإخوان الإرهابية أحد عناصرها المهتزين نفسيًا، وقامت بدفعه إلى إشعال النار في ملابسه في ميدان التحرير، فى محاولة منها لإثارة المواطنين على طريقة الشاب التونسي "بو عزيزي".

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