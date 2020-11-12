مصر تعزي ضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لقوات حفظ السلام في البحر الأحمر

أعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.تقدّمت جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث الأليم.